أبطال "WE INNOVATE" يقتنصون المركزين الأول والثالث في تحدي الأمن السيبراني بـ«جايتكس نورث ستار»

نجح أبطال مبادرة "WE INNOVATE" المشاركين في تحدي الأمن السيبراني العربي المقام على هامش فعالية جايتكس نورث ستار في اقتناص المركزين الأول والثالث من بين 11 فريقًا عربياً مشاركاً في المسابقة، في إنجاز يعكس التفوق الكبير للشباب المصري في مجال الأمن السيبراني.

وكان الفريقان الفائزان قد شاركا ضمن ست فرق في الجناح المصري بمعرض جيتكس نورث ستار بدعم من مبادرة "WE INNOVATE" بما يؤكد على الاهتمام الكبير الذي توليه المبادرة لتعزيز قدرات الأمن السيبراني في المنطقة العربية، والسعي الدائم لتطوير حلول مبتكرة قادرة على مواجهة التهديدات السيبرانية المتزايدة، وحصلت الفرق والشركات المشاركة على دعم استراتيجي من الشركة المصرية للاتصالات والمركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات، لضمان وجودهم في هذا الحدث الأبرز بما يمنحهم الفرصة لجذب استثمارات دولية وتوسيع نطاق أعمالهم.

وتعتبر مبادرة WE INNOVATE بمثابة منصة حيوية لدعم الشركات الناشئة في مجال الأمن السيبراني، حيث تمنحهم الفرصة لعرض حلولهم ومنتجاتهم أمام المستثمرين العالميين وقادة الصناعة واستكشاف آفاق جديدة، بما يعزز من نمو الابتكار التكنولوجى ويضع مصر في طليعة الدول الرائدة فى هذا المجال كمركز رائد فى مجال التكنولوجيا والأمن السيبرانى إقليمياً وعالمياً.

وتؤكد مشاركة WE INNOVATE في جيتكس دبي هذا العام على التزام مصر المستمر بتطوير قطاع الأمن السيبراني ودعم الابتكار الرقمي. من خلال تمكين الشركات الناشئة وتوفير منصات للتنافس بين أصحاب الأفكار المبتكرة، كما تعزز المبادرة من مكانة مصر كمركز رائد في مجال التكنولوجيا والأمن السيبراني إقليمياً وعالمياً.

جدير بالذكر أن مبادرة WE INNOVATE قد تم إطلاقها من خلال بروتوكول تعاون بين الشركة المصرية للاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات من خلال EG-Cert كأول تعاون من نوعه تتبناه المصرية للاتصالات.