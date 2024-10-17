السوبر المصري.. بعثة الأهلي تسافر إلى الإمارات مساء اليوم

تسافر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى الإمارات مساء اليوم الخميس على متن طائرة خاصة برئاسة محمد الدماطي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي للمشاركة في بطولة كأس ‏السوبر المصري.

ويستعد الأهلي للمشاركة في بطولة السوبر المصري، التي تقام خلال الفترة من 20 إلى 24 من الشهر ذاته.‏

ويخوض فريق الأهلي مرانه الأخير والختامي في القاهرة، على ملعب مختار التتش اليوم الخميس تحت قيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر.

ويغيب الثلاثي كل من محمد هاني وكريم فؤاد والتونسي وعلي معلول بسبب معاناتهم من إصابات طويلة.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا



من المقرر أن يستهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أولى مبارياته بمواجهة سيراميكا كيلوباترا يوم 20 ‏من الشهر الجاري في نصف نهائي كأس السوبر المصري للأبطال.‏

وتقام مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في السادسة مساء الأحد المقبل.

وسبق وحقق الأهلي لقب كأس السوبر المصري للأبطال، للموسم الماضي بعدما حقق الفوز على حساب نظيره مودرن سبورت في المباراة النهائية للبطولة بنتيجة 3/2.