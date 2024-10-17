«رياح الصليب».. الإسكندرية على موعد مع أولى نوات فصل الشتاء

أيام قليلة تفصل سكان محافظة الإسكندرية عن أولى نوات موسمي الخريف والشتاء 2024، والتي تعرف باسم نوة رياح الصليب أو نوة المكنسة الأولى، وهي من النوات التي يمتد تأثيرها على طول سواحل البحر الأبيض المتوسط.

تأتي نوة رياح الصليب برياح غربية ومنخفضات جوية، تؤثر على استقرار حالة البحر والأمواج، وحركة الملاحة البحرية بشكل عام، وأيضا يصاحبها سقوط أمطار خفيفة على معظم أنحاء المحافظة.

كما أعلن اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية رفع حالة الاستعداد بالشركة، وذلك استعدادًا لهطول الأمطار على مناطق متفرقة من المحافظة بكثافات متفاوتة الشدة، وجاء ذلك طبقًا لبيان توقعات هيئة الأرصاد الجوية.

وجاء في بيان توقعات هيئة الأرصاد أنه من المتوقع يوم الخميس 17 أكتوبر أن تشهد محافظة الإسكندرية فرصًا لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على بعض المناطق، مع نشاط للرياح على البحر المتوسط، حيث تصل سرعتها إلى 40 - 60 كم/س، وارتفاع الموج من 2.5 إلى 3.5 متر.

وتم اتخاذ جميع الإجراءات والاستعدادات اللازمة ورفع درجة الاستعداد ونشر جميع سيارات رفع المياه والبدالات، واستمرار أعمال التطهير للشنايش والمطابق والبيارات، ومواصلة أعمال تفريغ بيارات محطات الرفع على مدار الساعة، متابعة مناسيب المصارف.