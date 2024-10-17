«صرف الإسكندرية» تعلن حالة الطوارئ استعدادًا لسقوط الأمطار

أعلن اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية رفع حالة الاستعداد بالشركة، وذلك استعدادًا لهطول الأمطار على مناطق متفرقة من المحافظة بكثافات متفاوتة الشدة.

جاء ذلك طبقًا لبيان توقعات هيئة الأرصاد الجوية.

وجاء في بيان توقعات هيئة الأرصاد أنه من المتوقع اليوم الخميس 17 أكتوبر أن تشهد محافظة الإسكندرية فرصًا لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على بعض المناطق، مع نشاط للرياح على البحر المتوسط، حيث تصل سرعتها إلى 40 - 60 كم/س، وارتفاع الموج من 2.5 إلى 3.5 متر.

وتم اتخاذ جميع الإجراءات والاستعدادات اللازمة ورفع درجة الاستعداد ونشر جميع سيارات رفع المياه والبدالات، واستمرار أعمال التطهير للشنايش والمطابق والبيارات، ومواصلة أعمال تفريغ بيارات محطات الرفع على مدار الساعة، متابعة مناسيب المصارف.

كما أمر بإيقاف الإجازات وبدل الراحات لجميع العاملين خاصة في قطاع التشغيل، والصيانة، وقطاع المعالجة، وقطاع التأمين الفني، تنسيق قطاع المشروعات مع مناطق التشغيل والصيانة حول أماكن التخلص مع التأكيد على رفع أي مخلفات أو نواتج حفر بصفة مستمرة منعًا لحدوث أي انسداد في الشنايش.

وشدد نافع على استمرار عمل غرفة الطوارئ، والخط الساخن 175 على مدار الساعة؛ لتلقي الشكاوي، والعمل على حلها فورًا .

وأكد على تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم؛ لمتابعة سير العمل، والتأكد من عدم وجود أى مشاكل في الشبكات، واتخاذ الإجراءات اللازمة فورًا في حال وجود أي شكوى.

وأشار إلى ضرورة التنسيق الكامل مع غرفة عمليات محافظة الإسكندرية، والأحياء، وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وغرفة عمليات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي؛ لضمان عدم تضرر أي مواطن سكندري.