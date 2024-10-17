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الخميس 17 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزير الري يشهد إعداد مشروع إقليمي في مجال التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء

الدكتور هانى سويلم
الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري
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عقد الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، اجتماعا مع ممثلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP و"مركز تطوير الأبحاث الكندية الدولية" و"المنظمة الدولية للتحلية وإعادة استخدام المياه" لمناقشة مقترح إعداد مشروع إقليمي لعدد من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فى مجال التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء، وذلك ضمن فعاليات أسبوع القاهرة السابع للمياه.

وأشار سويلم إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تضم ١٣ دولة من بين أكثر ١٧ دولة تعانى من الشح المائى على مستوى العالم، وهو ما يستلزم انتهاج سياسات جديدة للتعامل مع هذا التحدي.

وأضاف أن عددا من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وحوض البحر المتوسط نفذت تجارب ناجحة فى مجال التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء مثل دول الأردن والمغرب وإسبانيا، وأنه من الضرورى الاستفادة من هذه التجارب الناجحة ودراسة تنفيذها بالدول التى تعانى من الشح المائى من خلال تنفيذ مشروع إقليمي تحت مظلة مبادرة AWARe يجمع عدة دول تواجه تحديات متشابهة فى مجال المياه.

الشرق الأوسط أفريقيا التحلية المياه أسبوع القاهرة السابع للميا