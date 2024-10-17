اليوم.. إطلاق حملة "على القد" في ختام أسبوع القاهرة السابع للمياه

تُختتم اليوم الخميس، فاعليات أسبوع القاهرة السابع للمياه والذي انطلق الأحد الماضي واستمر على مدار 5 أيام، ومن المنتظر أن يشهد اليوم الأخير عددا من الفعاليات يأتي أبرزها إطلاق الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى الحملة القومية للحفاظ على المياه (على القد).

وانطلق أسبوع القاهرة السابع للمياه، تحت عنوان "المياه والمناخ : بناء مجتمعات قادرة على الصمود" بالتزامن مع انطلاق "أسبوع المياه الإفريقي التاسع" ، والذي قام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وذلك خلال الفترة (١٣ - ١٧) أكتوبر ٢٠٢٤، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ووفود الخارجية، بالتزامن مع استضافة مصر لأسبوع المياه الإفريقى، الذى يعزز التعاون فى مجال المياه على مستوى القارة.

وجمع الحدث البارز الخبراء والمتخصصين من مختلف أنحاء العالم لمناقشة الموضوعات الرئيسة الخمسة للمؤتمر، مع تعزيز محاور الأسبوع لتشتمل على عرض رؤى موحدة للقارة الإفريقية فى مجال المياه مع الاستمرار فى التركيز على محور المياه والتغيرات المناخية على المستوى العالمى.

وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، خلال كلمة له في حفل الافتتاح، أن مصر تضع المياه فى صدارة أولوياتها، حيث يرتبط نهر النيل بحياة الشعب المصرى وبقائه، جاء ذلك خلال كلمته فى افتتاح أسبوع القاهرة للمياه، مُشيرًا إلى أهمية هذا الحدث السنوى كمنصة دولية لتبادل المعرفة والخبرات، وبناء الشراكات، ودعم البحث العلمى، وتشجيع الابتكار فى إدارة الموارد المائية.

وقال الرئيس السيسى: «يسرنى أن أرحب بكم اليوم فى افتتاح أسبوع القاهرة للمياه فى نسخته السابعة، تحت شعار 'المياه والمناخ: بناء مجتمعات قادرة على الصمود»، مؤكدًا على الإرادة القوية لتنظيم هذا الحدث فى موعده، رغم التحديات العالمية، نظرًا لأهمية مناقشة قضايا إدارة وتنمية الموارد المائية، خاصة فى ظل أزمة ندرة المياه.

كما أشار إلى أهمية الحفاظ على سلامة واستدامة الموارد المائية الدولية وفقًا لمبادئ القانون الدولى للمياه، داعيًا المجتمع الدولى لزيادة دعمه للدول الأفريقية فى هذا المجال، موضحًا أن نهر النيل يمثل المصدر الرئيسى للمياه فى مصر، مما يجعل الحفاظ عليه مسألة وجود تتطلب التزامًا سياسيًا وجهودًا دبلوماسية.

وأعرب عن التزام مصر العميق بهويتها الأفريقية، حيث تبنت العديد من المبادرات القارية فى مجال المياه.

وأكد على تعزيز التعاون الثنائى مع الدول الإفريقية، وخاصة دول حوض نهر النيل، من خلال تنفيذ مشاريع بتمويل مصرى.

ودعا الرئيس السيسى إلى إعلاء قيمة المياه فى الأجندة الدولية، مُشددًا على أن المياه حق لكل إنسان على وجه الأرض، ووجه شكره للحضور، مُعربًا عن تطلعه لنجاح أسبوع القاهرة للمياه فى تحقيق توصيات تدعم الأجندة الدولية للمياه.