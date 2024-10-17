فلسطين.. مدفعية الاحتلال تستهدف شمال غربي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، أن مدفعية الاحتلال الإسرائيلي استهدفت شمال غربي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وقال إعلام فلسطيني، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف مدرسة "خليفة" التي تؤوي نازحين شمالي غزة، بالقنابل الفسفورية.

ومنذ قليل، اندلعت اشتباكات عنيفة بين قوات الاحتلال الإسرائيلي ومواطنين فلسطينيين، بعد اقتحام الاحتلال بلدة عناتا شمال شرق القدس، أطلق خلالها قوات الاحتلال قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع صوب المواطنين.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، باستشهاد خمسة مواطنين فلسطينيين وإصابة آخرين، بعد قصف طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة "الحلو" بشارع الصناعة جنوب غرب مدينة غزة.

كما قصف طيران الاحتلال منزلًا لعائلة "صالح" مقابل بركة أبو راشد من الجهة الغربية في مخيم جباليا شمال غزة.

ويستمر الجيش الإسرائيلي في استهداف المدنيين الفلسطينيين في جميع أنحاء قطاع غزة، باستخدام جميع أنواع آلات الحرب البرية والبحرية والجوية، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 42،409 مواطنين، وإصابة 99،153 آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء.