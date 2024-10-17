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الخميس 17 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

وسائل إعلام تابعة للحوثيين: غارات أمريكية وبريطانية تستهدف صنعاء وصعدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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قالت وسائل إعلام تابعة للحوثيين، اليوم الخميس، أن القوات الأمريكية والبريطانية شنت غارات جوية استهدفت بها العاصمة اليمنية صنعاء ومدينة صعدة.

وقالت مسؤولون أمريكيون لشبكة "ABC"، أن الجيش الأمريكي ضرب منشآت تخزين أسلحة للحوثيين داخل المناطق التي يسيطرون عليها باليمن.

ويوم الجمعة 4 أكتوبر الجاري، شهدت العاصمة اليمنية صنعاء والحديدة سلسلة انفجارات عنيفة جراء شن الطيران الأمريكي البريطاني المشترك 5 غارات جوية استهدفت معسكر الصيانة في منطقة الحصبة شمال العاصمة صنعاء، بينما استهدفت 4 غارات جوية منطقة الكثيب شمال مدينة الحديدة.

وسائل إعلام تابعة للحوثيين صنعاء صعدة القوات الأمريكية والبريطانية