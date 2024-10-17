البحرية الأمريكية تبحث عن طاقم مقاتلة تحطمت في ولاية واشنطن

تجري البحرية الأمريكية عمليات بحث أمس الأربعاء، عن طيارين فقدا بعد تحطم طائرتهما المقاتلة أثناء رحلة تدريب روتينية، حسبما ذكرت المحطة الجوية البحرية في جزيرة ويدبى.

وتحطمت الطائرة من طراز "إي أيه-18جي غراولر"، وهي تابعة لسرب الهجوم الإلكتروني، شرق جبل رينييه في ولاية واشنطن شمال غربي الولايات المتحدة، حوالي الساعة 3:23 عصر أول أمس الثلاثاء.

وانطلقت فرق البحث التي تشمل مروحية من طراز "إم-إتش 60 إس" من البحرية الأمريكية من المحطة الجوية البحرية في جزيرة ويدبى، من أجل تحديد مكان الطاقم وفحص موقع تحطم الطائرة.

وحتى صباح يوم الأربعاء، بالتوقيت المحلي، لا يزال طاقم الطائرة في عداد المفقودين، والحادث قيد التحقيق.