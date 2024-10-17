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الخميس 17 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

البحرية الأمريكية تبحث عن طاقم مقاتلة تحطمت في ولاية واشنطن

البحرية الأمريكية
البحرية الأمريكية
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تجري البحرية الأمريكية عمليات بحث أمس الأربعاء، عن طيارين فقدا بعد تحطم طائرتهما المقاتلة أثناء رحلة تدريب روتينية، حسبما ذكرت المحطة الجوية البحرية في جزيرة ويدبى.

وتحطمت الطائرة من طراز "إي أيه-18جي غراولر"، وهي تابعة لسرب الهجوم الإلكتروني، شرق جبل رينييه في ولاية واشنطن شمال غربي الولايات المتحدة، حوالي الساعة 3:23 عصر أول أمس الثلاثاء.

وانطلقت فرق البحث التي تشمل مروحية من طراز "إم-إتش 60 إس" من البحرية الأمريكية من المحطة الجوية البحرية في جزيرة ويدبى، من أجل تحديد مكان الطاقم وفحص موقع تحطم الطائرة.

وحتى صباح يوم الأربعاء، بالتوقيت المحلي، لا يزال طاقم الطائرة في عداد المفقودين، والحادث قيد التحقيق.

البحرية الأمريكية طاقم مقاتلة ولاية واشنطن طيارين