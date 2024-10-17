زاخاروفا: واشنطن تتحمل المسؤولية المباشرة عن كل ما يحدث في الشرق الأوسط الآن

صرحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بأن الولايات المتحدة "تتحمل المسؤولية المباشرة" عن كل ما يحدث في منطقة الشرق الأوسط حاليا.

وقالت زاخاروفا خلال مؤتمر صحفي، أمس الأربعاء، إن "خطر حرب كبيرة لا يزال قائما. وإن القوة الخارجية التي بوسعها أن تمارس تأثيرا من شأنه أن يعيد القيادة السياسية والعسكرية الإسرائيلية إلى صوابها، وهي الولايات المتحدة، تتهرب من المسؤولية المباشرة".

وتابعت قائلة: "لأن كل ما يحدث في المنطقة في هذا السياق هو مجال المسؤولية المباشرة للولايات المتحدة".

وأشارت زاخاروفا إلى أن الولايات المتحدة "أخذت على عاتقها مهمة المشرف أو الوسيط في ما يحدث"، مضيفة أن واشنطن "كانت تتحدث منذ سنوات لإقناع الجميع بأن جهود الوساطة الدولية لا حاجة لها وهي من مخلفات الماضي، وإن هندساتهم الجيوسياسية الجديدة وخبرتهم وإمكانياتهم ستخرج بلدان وشعوب المنطقة من الأزمات القديمة. وبعد أن فشلوا في كل شيء يجب أن يتحملوا المسؤولية عما فعلوه".

وأضافت أن الولايات المتحدة "المستفيد الرئيسي مما تقوم به القيادة السياسية والعسكرية الإسرائيلية الآن، عندما تمحو قطاع غزة من على وجه الأرض وتقتحم المدن الفلسطينية في الضفة الغربية وتدمر لبنان وتوجه الضربات إلى سوريا وتهدد إيران".