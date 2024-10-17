مساعدات عسكرية أمريكية لكييف بقيمة 425 مليون دولار

أعلن البيت الأبيض، الأربعاء، عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة تصل لنحو 425 مليون دولار.

وقال بيان صادر عن البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن عن الحزمة الجديدة خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وتشمل حزمة المساعدات تعزيز قدرات الدفاع الجوي الأوكرانية بالإضافة لذخائر جو-أرض ومركبات مدرعة.

وأضاف البيان أن الولايات المتحدة ستزود أوكرانيا في الأشهر المقبلة بقدرات إضافية تشمل صواريخ دفاع جوي اعتراضية وأنظمة دفاع جوي تكتيكية وأنظمة مدفعية إضافية وكميات كبيرة من الذخيرة ومئات من ناقلات الجنود المدرعة.

البيان أشار إلى أن زيلينسكي أطلع بايدن على "خطة النصر" في الحرب على روسيا، حيث اتفق الجانبان على إجراء مشاورات إضافية حول الخطوات المقبلة.

ومن المقرر أن يستضيف بايدن اجتماعً افتراضيًا لمجموعة الاتصال الدفاعية لأوكرانيا في نوفمبر 2024، حيث سينسق القادة مع الشركاء الدوليين بشأن المساعدة الإضافية لأوكرانيا، وفقا للبيان.

وكان زيلينسكي كشف، الأربعاء، عن "خطة النصر" المرتقبة منذ مدة طويلة لوضع حد للغزو الروسي، رافضا التنازل عن أي أراض وداعيا لتكثيف الدعم الغربي، بما في ذلك الحصول على دعوة للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.

وبعدما تصدت للقوات الروسية في بداية الغزو في فبراير 2022، باتت كييف تواجه ضغوطا متزايدة لإيجاد مخرج بعدما تعرضت قواتها إلى خسائر ميدانية وفي وقت تكثّف موسكو ضرباتها على بنيتها التحتية.

وسيطرت روسيا على قرابة خمس الأراضي الأوكرانية منذ بدأ الغزو وحوّلت مدنا وبلدات إلى ركام فيما قتل آلاف المدنيين.