حزب الله يعلن استهداف دبابة ميركافا إسرائيلية في مرتفع اللبونة.. ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح

أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الخميس، أن حزب الله اللبناني أعلن أن مقاتليه استهدفوا دبابة ميركافا إسرائيلية في مرتفع اللبونة بصاروخ موجه، ما أدى إلى احتراقها ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح.

قالت وسائل إعلام عبرية، أن حزب الله اللبناني، أطلق خلال الدقائق الأخيرة صواريخ مضادة للدروع باتجاه تمركزات عسكرية بالمناطق الشمالية.

ومنذ قليل، أفادت وسائل إعلام لبنانية، أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارات جديدة على بلدة الخيام جنوب لبنان.

وقال إعلام لبناني، أن الطيران الإسرائيلي اعتدى على محيط بلدات القصر وحوش السيد علي وجرماش بالبقاع شرق لبنان.

كما اعتدى على بلدة كفرحمام في جنوب لبنان، ومحيط مدينة بعلبك في البقاع شرق لبنان، واعتدى على المنطقة الواقعة بين راميا والقوزح وعلى برعشيت وشقرا وقبريخا في جنوب البلاد.

وقالت وسائل إعلام عبرية، أن هناك خمسة قتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي جراء الاشتباكات عند الحدود الشمالية مع لبنان هذا المساء.