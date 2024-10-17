وزيرا الخارجية الروسي والبرازيلي يبحثان تطورات الأزمة الأوكرانية

ذكرت وزارة الخارجية الروسية، الأربعاء، أن الوزير سيرجي لافروف ناقش الاستعدادات لقمة "بريكس" وتطورات الأزمة الأوكرانية في محادثة هاتفية مع نظيره البرازيلي ماورو فييرا.

وذكرت الوزارة في بيان: "خلال المحادثة، تم التطرق بشكل موضوعي إلى قضايا التحضير لقمة بريكس الـ16 المقبلة في مدينة قازان يومي 22 و24 أكتوبر، وبعض جوانب أنشطة هذه المجموعة".

وتترأس روسيا مجموعة "بريكس" هذا العام، تحت شعار "تعزيز التعددية من أجل التنمية والأمن العالميين العادلين".

وقد نظمت روسيا منذ بداية رئاستها للمجموعة، أكثر من 200 حدث سياسي واقتصادي واجتماعي، وسيكون الحدث الرئيسي هو قمة "بريكس"، بمشاركة عدد من رؤساء الدول، والتي ستعقد في قازان بالفترة من 22 إلى 24 أكتوبر الجاري.

ومجموعة "بريكس" هي رابطة مشتركة بين عدة دول، تم إنشاؤها في عام 2006 من قبل روسيا والصين والهند والبرازيل، وانضمت إليها جنوب أفريقيا في عام 2011. ومنذ بداية عام 2024، انضمت إلى "بريكس" كل من مصر وإثيوبيا وإيران والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.