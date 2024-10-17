الجيش الإسرائيلي: تم رصد هدف جوي مشبوه يعبر من الشرق إلى داخل إسرائيل

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، أنه تم رصد هدف جوي مشبوه يعبر من الشرق إلى داخل إسرائيل، جاء ذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام عبرية.

وأوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أنه عقب دوي صفارات الإنذار قبل قليل في منطقة عربة، تم رصد هدف جوي قادم من الشرق.

ومنذ قليل، أفادت وسائل إعلام لبنانية، أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارات جديدة على بلدة الخيام جنوب لبنان.

وقال إعلام لبناني، أن الطيران الإسرائيلي اعتدى على محيط بلدات القصر وحوش السيد علي وجرماش بالبقاع شرق لبنان.

كما اعتدى على بلدة كفرحمام في جنوب لبنان، ومحيط مدينة بعلبك في البقاع شرق لبنان، واعتدى على المنطقة الواقعة بين راميا والقوزح وعلى برعشيت وشقرا وقبريخا في جنوب البلاد.

وقالت وسائل إعلام عبرية، أن هناك خمسة قتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي جراء الاشتباكات عند الحدود الشمالية مع لبنان هذا المساء.