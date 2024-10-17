نيبينزيا: الولايات المتحدة تزود إسرائيل بالأسلحة وتوفر الغطاء السياسي لجرائمها

صرح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا بأن الولايات المتحدة تزود إسرائيل بالأسلحة، وفي الوقت ذاته توفر لها "الغطاء السياسي".

وقال نيبينزيا خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي، أمس الأربعاء، إن "واشنطن، دون أن تأخذ بعين الاعتبار رأي المجتمع الدولي، تزود حليفها في الشرق الأوسط بالأسلحة بشكل مستمر، وتوفر له الغطاء السياسي وتعرقل أي محاولات من قبل مجلس الأمن الدولي لوقف الآلة العسكرية الإسرائيلية العديمة الرحمة، المسؤولة عن الجرائم العديدة ضد الشعب الفلسطيني".

وأشار نيبينزيا إلى أن إسرائيل تمتلك الحق في ضمان أمنها، لكن "الطريق إلى هذا الهدف، بلا شك، يكمن فقط عبر عملية شاملة للتسوية في الشرق الأوسط وتصحيح اللاعدالة التاريخية تجاه فلسطين من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة".

ويأتي ذلك على خلفية استمرار الضربات الإسرائيلية على مواقع "حزب الله" في لبنان، والعملية العسكرية في قطاع غزة المستمرة منذ 7 أكتوبر 2023.