حزب الله اللبناني يعلن قصف مستعمرة كريات شمونة بصلية صاروخية

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الخميس، أن مقاتليه قصفوا مستعمرة كريات شمونة بصلية صاروخية، جاء ذلك حسبما أفادت وسائل إعلام لبنانية.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، أن هناك عدد من الصواريخ استهدفت مدينة كريات شمونة، حيث تم إطلاق 10 صواريخ من لبنان، ودوت صفارات الإنذار في كريات شمونة ومحيطها.

ومنذ قليل، أفادت وسائل إعلام لبنانية، أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارات جديدة على بلدة الخيام جنوب لبنان.

وقال إعلام لبناني، أن الطيران الإسرائيلي اعتدى على محيط بلدات القصر وحوش السيد علي وجرماش بالبقاع شرق لبنان.

كما اعتدى على بلدة كفرحمام في جنوب لبنان، ومحيط مدينة بعلبك في البقاع شرق لبنان، واعتدى على المنطقة الواقعة بين راميا والقوزح وعلى برعشيت وشقرا وقبريخا في جنوب البلاد.

وقالت وسائل إعلام عبرية، أن هناك خمسة قتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي جراء الاشتباكات عند الحدود الشمالية مع لبنان هذا المساء.