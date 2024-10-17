«إيسيسكو» ومجمع الفقه الإسلامي الدولي يبحثان سبل تطوير التعاون

بحث المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو" الدكتور سالم بن محمد المالك، مع الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامي الدكتور قطب مصطفى سانو، سبل تطوير التعاون بين المنظمة والمجمع في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الدكتور المالك، خلال اللقاء، الذي جرى أمس الأربعاء، بمقر "إيسيسكو" في الرباط، حرص المنظمة على المساهمة في تقديم الصورة الحضارية للدين الإسلامي الحنيف إلى العالم، عبر مجموعة من المبادرات التي تثري الحوار الحضاري، ومنها استضافة مقر المنظمة المعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية، ومبادرة "اقرأوه لتفهموه" لمجابه المحاولات البائسة التي تستهدف الإساءة إلى القرآن الكريم، وإعلاء للمواقف المنصفة له في الغرب.

من جانبه، ثمن الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي أدوار "إيسيسكو" وجهودها لدعم دولها الأعضاء في مجالات اختصاصها، وجدد الدعوة إلى الدكتور المالك لحضور الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر مجلس المجمع، التي ستستضيفها قطر في العاصمة الدوحة خلال شهر نوفمبر المقبل.

وتطرق اللقاء إلى مناقشة مقترحات للتعاون بين "إيسيسكو" ومجمع الفقه الإسلامي الدولي، الذي تأسس عام 1981 ويضم في عضويته الدول الـ57 الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.