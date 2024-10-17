رئيس الوزراء الكويتي يبحث مع رئيس المجلس الأوروبي ونظيريه باليونان وإسبانيا القضايا الإقليمية والدولية

بحث رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد عبد الله الصباح مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل ورئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس ورئيس وزراء أسبانيا بيدرو سانشيز، كل على حدة، على هامش القمة الأوروبية الخليجية المشتركة، المنعقدة في بروكسل، عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وخلال لقاء رئيس وزراء الكويت مع رئيس المجلس الأوروبي ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية أمس الأربعاء، تم التأكيد على عمق العلاقات التي تجمع دولة الكويت والاتحاد الأوروبي ومتانتها وتعزيز التعاون البناء مع الاتحاد الأوروبي ومواصلة الجهود لتطويره في المجالات كافة؛ بما يحقق المصالح والأهداف المشتركة.

كما جرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية المتميزة بين الكويت والاتحاد الأوروبي وسبل تعزيزها في مختلف المجالات التي تخدم مصالح الجانبين؛ إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وبحث رئيس وزراء الكويت مع رئيس وزراء اليونان، أطر تعزيز هذه العلاقات الاستراتيجية وأوجه التعاون بين البلدين في مختلف المجالات؛ بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما الصديقين؛ إضافة إلى مناقشة آليات التعاون والتنسيق بشأن القضايا المطروحة على جدول القمة.

في حين، استعرض رئيس الوزراء الكويتي ونظيره الإسباني، العلاقات الثنائية المتينة التي تربط دولة الكويت بمملكة إسبانيا، وأطر تعزيز هذه العلاقات الاستراتيجية، وأوجه التعاون بين البلدين في مختلف المجالات؛ بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما إضافة إلى مناقشة آليات التعاون والتنسيق بشأن القضايا المطروحة على جدول القمة.

حضر اللقاءات: وزير الخارجية الكويتي عبدالله علي اليحيا ومساعد وزير الخارجية لشؤون مجلس التعاون لدول الخليج العربي السفير نجيب عبدالرحمن البدر ومساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا السفير صادق محمد معرفي وسفير دولة الكويت لدى بلجيكا ورئيس بعثتيها لدى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو) نواف نافع العنزي.

