فلسطين.. استشهاد 5 مواطنين وإصابة آخرين جراء قصف الاحتلال لمنزل غرب مدينة غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، باستشهاد خمسة مواطنين فلسطينيين وإصابة آخرين، بعد قصف طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة "الحلو" بشارع الصناعة جنوب غرب مدينة غزة.

كما قصف طيران الاحتلال منزلًا لعائلة "صالح" مقابل بركة أبو راشد من الجهة الغربية في مخيم جباليا شمال غزة.

ويستمر الجيش الإسرائيلي في استهداف المدنيين الفلسطينيين في جميع أنحاء قطاع غزة، ساتخدام جميع أنواع آلات الحرب البرية والبحرية والجوية، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 42،409 مواطنين، وإصابة 99،153 آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء.

وأصيب طفل فلسطيني بالرصاص الحي، مساء أمس الأربعاء، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة سلفيت، وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أن طواقمها تعاملت مع إصابة طفل (14 عاما) بالرصاص الحي في الفخذ، خلال اقتحام الاحتلال مدينة سلفيت، وقد جرى نقله إلى المستشفى.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي نسفت مباني سكنية في مخيم جباليا، شمال قطاع غزة

وأفادت مصادر محلية فلسطينية، بسماع دوي انفجارات عنيفة من مخيم جباليا، ناتجة عن عمليات النسف التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي لمنازل ومباني، وممتلكات لمواطنين.