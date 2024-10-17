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الخميس 17 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

"الصحة الروسية": 1300 طفل أصيبوا نتيجة هجمات أوكرانيا منذ بدء الحرب

أطفال روسيا
أطفال روسيا
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قالت نائبة وزير الصحة الروسي، يفجينيا كوتوفا، الأربعاء، إن أكثر من 1300 طفل أصيبوا بجروح نتيجة هجمات أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية.

وأضافت المسؤولة الروسية، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية، أنه "تم تقديم المساعدة الطبية لجميع الأطفال الذين يحتاجون إليها، بما في ذلك العلاجات المتقدمة، فيما تم تشخيص إصابة بعض هؤلاء الأطفال بصدمات ناجمة عن الانفجارات وجروح ناجمة عن طلقات نارية وإصابات خطيرة مجتمعة".

وأشارت كوتوفا إلى أنه "في هذه المرحلة، يخضع 83 طفلًا لإعادة التأهيل بعد إصابتهم بأسلحة أوكرانيا".

الصحة الروسية طفل هجمات أوكرانيا بدء الحرب