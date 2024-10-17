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الخميس 17 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الدفاع المدني الفلسطيني: طائرات الاحتلال تقصف منزلًا في شارع الصناعة جنوب غرب غزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، نقلًا عن الدفاع المدني الفلسطيني، أن طائرات الاحتلال قصفت منزلًا لعائلة "الحلو" في شارع الصناعة جنوب غرب مدينة غزة.

وأصيب طفل فلسطيني بالرصاص الحي، مساء أمس الأربعاء، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة سلفيت، وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أن طواقمها تعاملت مع إصابة طفل (14 عاما) بالرصاص الحي في الفخذ، خلال اقتحام الاحتلال مدينة سلفيت، وقد جرى نقله إلى المستشفى.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي نسفت مباني سكنية في مخيم جباليا، شمال قطاع غزة

وأفادت مصادر محلية فلسطينية، بسماع دوي انفجارات عنيفة من مخيم جباليا، ناتجة عن عمليات النسف التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي لمنازل ومباني، وممتلكات لمواطنين.

كما أطلقت المروحيات الإسرائيلية النار تجاه المناطق الشمالية الغربية لقطاع غزة، وفي محيط منطقة "الصفطاوي" شمال مدينة غزة.

الدفاع المدني الفلسطيني طائرات الاحتلال قصف منزل جنوب غرب غزة