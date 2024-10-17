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الخميس 17 أكتوبر 2024
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

لبنان.. طيران الجيش الإسرائيلي يشن غارات جديدة على مدينة الخيام جنوبي البلاد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الخميس، أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارات جديدة على بلدة الخيام جنوب لبنان.

ومنذ قليل، قالت وسائل إعلام لبنانية، أن الطيران الإسرائيلي اعتدى على محيط بلدات القصر وحوش السيد علي وجرماش بالبقاع شرق لبنان.

كما اعتدى على بلدة كفرحمام في جنوب لبنان، ومحيط مدينة بعلبك في البقاع شرق لبنان، واعتدى على المنطقة الواقعة بين راميا والقوزح وعلى برعشيت وشقرا وقبريخا في جنوب البلاد.

وقالت وسائل إعلام عبرية، أن هناك خمسة قتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي جراء الاشتباكات عند الحدود الشمالية مع لبنان هذا المساء.

لبنان طيران الجيش الإسرائيلي غارات جديدة استهداف مدينة الخيام