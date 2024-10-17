أسعد بن طارق آل سعيد يترأس وفد سلطنة عُمان في القمة الخليجية الأوروبية.. صور

ترأس أسعد بن طارق آل سعيد، نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لجلالة السلطان هيثم بن طارق، وفد سلطنة عُمان في القمة الخليجية الأوروبية الأولى التي انعقدت في العاصمة البلجيكية بروكسل، نيابةً عن جلالة السلطان.

واستقبل بن طارق لدى وصوله مقر انعقاد القمة رئيس الاتحاد الأوروبي شارل ميشيل ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.

وألقى أسعد كلمة في افتتاح القمة نقل فيها تحيات جلالة السلطان وتمنياته بنجاح اللقاء، مشددًا على أهمية تعزيز التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية والتجارية والطاقة المتجددة.

وأكد «بن طارق» في كلمته دعم سلطنة عمان لحل الدولتين في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، داعيًا المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان، مشيدًا بالدعوة التي وجهها الرئيس الفرنسي ماكرون لوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.

عُقدت القمة برئاسة مشتركة من أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، وناقشت سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي في مواجهة التحديات العالمية، بالإضافة إلى العلاقات الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي.

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