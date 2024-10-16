"مكافحة الإرهاب" يوقف عنصرين إرهابيين ويضبط صواريخ ومواد متفجرة بالعراق

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم، القبض على إرهابيين اثنين في محافظتي السليمانية وصلاح الدين، وذلك في إطار جهود السلطات الأمنية في تعقب فلول عصابات تنظيم داعش الإرهابي.

ووفقا لبيان صادر عن خلية الإعلام الأمني، نفذ جهاز مكافحة الإرهاب سلسلة عمليات في مناطق متفرقة، إذ ألقت قطعات الجهاز بالتنسيق مع مديرية عمليات جهاز أسايش إقليم كردستان، القبض على أحد الإرهابيين في محافظة السليمانية.

وأضاف البيان، أن "شجعان الجهاز، بعملية نوعية، تمكنوا من إلقاء القبض على أحد الإرهابيين في محافظة صلاح الدين".

وتابع البيان، أنه "في إطار عمليات التفتيش والتطهير لمضافات داعش الإرهابي، فجَّر أبطال جهاز مكافحة الإرهاب مجموعة من صواريخ القاذفة ومواد متفجرة في محافظة الأنبار صحراء جنوب الرطبة".

وأكد البيان أن "العمليات النوعية لقواتنا الأمنية مستمرة وبوتيرة عالية للقضاء على ما تبقى من فلول عصابات داعش في كل شبر من أرضنا".