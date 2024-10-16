بالأسماء.. إصابة 10 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بالهرم

أصيب 10 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بنزلة الرماية بمنطقة الهرم غرب محافظة الجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بوقوع حادث مروري ووجود مصابين بنزلة الرماية بمنطقة الهرم غرب المحافظة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف الطارة وانقلاب السيارة ونتج عن الحادث إصابة كلا من:

1. نورا أحمد، 27 سنة، اشتباه كسر بالضلع.

2. مكه شعبان، 3 سنوات، اشتباه ارتجاج.

3. أمل إبراهيم، 28 سنة، اشتباه كسر وكدمات وسحجات.

4. رباب علي، 22 سنة، جرح بالرأس وكسر باليد اليسرى.

5. ربيع علي، 31 سنة، كدمات وسحجات.

6. أنس طه، عامين، كدمات.

7. أحمد عبد الهادي، 19 سنة، سحجات وكدمات متفرقة وخلع بالكتف.

8. أحمد عبد الله، 16 سنة، اشتباه كسر وكدمات.

9. عبد الرحمن محمد، 19 سنة، كدمات بالجسم.

10. فاطمة شعبان، عامين، سحجات وكدمات متفرقة.

جري نقلهم إلي مستشفي أكتوبر المركزي لتلقي العلاج اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.