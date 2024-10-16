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الخميس 17 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

مصرع عامل وإصابة نجله في حادث تصادم بحدائق الأهرام

أرشيفيه
أرشيفيه
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لقي عامل مصرعه بينما أُصيب نجله في حادث تصادم دراجة نارية موتوسيكل وسيارة نقل بمنطقة حدائق الأهرام بالجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بوقوع حادث تصادم ووجود متوفى ومصاب بمنطقة حدائق الأهرام، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين اصطدام دراجة نارية موتوسيكل وسيارة نقل، نتج عن الحادث مصرع عامل بينما أصيب نجله مستقلي الدراجة النارية جري نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة فيما تم نقل المصاب إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

وتحفظت القوات على السائق والسيارة المتسببة في الحادث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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