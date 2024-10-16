سلطنة عمان تعزز ريادتها في توظيف الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا لتحقيق التنمية المستدامة

شاركت سلطنة عمان، ممثلة في مجلس الشورى، في الدورة الـ149 للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة في جنيف، حيث سلط رئيس المجلس، خالد بن هلال المعولي، الضوء على جهود السلطنة في توظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية المتقدمة لتحقيق أهدافها الاستراتيجية.

وأكد المعولي أن رؤية عمان 2040 وضعت أسسًا قوية للاستفادة من العلم والابتكار لدعم الاقتصاد الوطني وتطوير المعرفة.

وتطرق إلى البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي الذي أطلقته السلطنة، والذي يهدف إلى بناء قدرات وطنية في مجالات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، بما في ذلك إنشاء مراكز متخصصة في الثورة الصناعية الرابعة، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في العديد من المجالات مثل العملية الانتخابية.

كما شدد المعولي على أهمية التعاون الدولي لتحقيق الاستفادة القصوى من العلم والتكنولوجيا، داعيًا إلى تعزيز الجهود لوقف الاستخدامات السيئة للذكاء الاصطناعي، خاصة في القضايا الإنسانية التي تعاني منها شعوب مثل الشعب الفلسطيني واللبناني، مشيرًا إلى ضرورة التكاتف الدولي للتصدي للانتهاكات التي تهدد حقوق الشعوب واستقرار السلم الدولي.