شاهد.. كيف احتفى حساب كأس العالم بمهاجم الأهلي وسام أبو علي؟

احتفى الحساب الرسمي لبطولة كأس العالم «FIFA»، اليوم الأربعاء، بمهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وسام أبو علي، بعد تألقه مع منتخب فلسطين في فترة التوقف الدولي الأخيرة.

ونجح منتخب فلسطين في خطف تعادل مثير في الدقائق الأخيرة خلال مباراته أمام الكويت، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

وسام أبو علي يواصل التهديف مع منتخب فلسطين

وشارك وسام أبو علي مهاجم الأهلي أساسيًا، وخاض اللقاء كاملًا، كما سجل هدفًا من ثنائية منتخب فلسطين في شباك الكويت.

ونشر حساب كأس العالم على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» (منصة إكس)، صورًا لنجم الأهلي وسام أبو علي، مدعومة بصورة النسر، في إشارة منه إلى شعار النادي الأهلي، خاصة بعد نجاحه مع منتخب فلسطين.

وبالرغم من تألق وسام أبو علي مع منتخب الفدائي، إلا أنه يتذيل جدول ترتيب المجموعة الثانية من تصفيات آسيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.