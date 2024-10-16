عيد القديس إسحق السرياني في مطرانية قطر

احتفلت كاتدرائية أسقفية قطر في الدوحة التابعة للبطريركية الأورشليمية بعيد تذكار القديس المتوشح بالله إسحق السرياني, الذي حسب التقليد مارس الرهبانية في قطر في المنطقة التي كانت تعرف قديماً باللغة السريانية «بيث قطرايي» أي (القطر البحري).

في يوم الخميس 10 أكتوبر 2024 ترأس رئيس أساقفة قطر كيريوس مكاريوس خدمة صلاة الغروب الكبرى مع تقديس الخبز, حيث ترلت جوقة الكنيسة الترانيم باللغة العربية واليونانية والسلافية. بعد صلاة الغروب أقيمت مأدبة عشاء قبل العيد حضرها رجال الدين وأبناء الرعية.

في يوم الجمعة 11 أكتوبر 2024، ترأس ترأس رئيس أساقفة قطر كيريوس مكاريوس خدمة صلاة السحر والقداس الإلهي يشاركه الأب ميخائيل ثيوخاريديس، وبحضور عدد كبير من المؤمنين، وسفير اليونان السيد يوانيس يوانيديس، وسفير روسيا دميتري دوغادكين، وسفير قبرص الجديد السيد أندرياس نيكولايديس، والقائم بأعمال سفير جورجيا السيد تيموراز كيريسيليدزه، والقائم بأعمال سفير صربيا السيد ألكسندر بتروفيتش بتروفيتش. وبعد القداس الإلهي الإحتفالي، أقيم زياح أيقونة القديس إسحاق السرياني، وتبع ذلك حفل استقبال في قاعة الاستقبال الجديدة.