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الخميس 17 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

ليبيريا تعببر عن تقديرها لمصر لدعمها بلاده في مجال بناء قدرات الكوادر في مختلف القطاعات

نائب رئيس جمهورية
نائب رئيس جمهورية ليبيريا، جيريميه كونج
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أعرب نائب رئيس جمهورية ليبيريا، جيريميه كونج عن تقديره للدعم المقدم لبلاده في مجالات بناء قدرات الكوادر الليبيرية في مختلف القطاعات، مؤكدًا أن الجهود المصرية في هذا الصدد تشكل إضافة فعالة وحقيقية لخطط التنمية الوطنية الليبيرية.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده السفير أحمد عبد العظيم، سفير مصر بمونروفيا مع نائب رئيس الجمهورية الليبيري، حيث تم بحث سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين والتشاور بشأن الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وعبر المسئول الليبيري عن اعتزاز بلاده بالعلاقات التاريخية والروابط الوثيقة التي تربطها مع مصر، مؤكدا حرص الحكومة الليبيرية على تفعيل قنوات التواصل المستمر وتبادل الخبرات بين البلدين.

وذكرت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، في بيان اليوم الأربعاء، أن الجانبين استعرضا، خلال اللقاء، أوجه التنسيق المشترك القائم بين مصر وليبيريا في كافة المحافل الدولية والإقليمية؛ وأكدا أهمية استمرار الدفع قدمًا نحو تحقيق مزيد من التعاون بين البلدين على كافة الأصعدة.

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