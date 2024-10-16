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الخميس 17 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ كفرالشيخ يهنئ وكيل وزارة الأوقاف الجديد

ووكيل وزارة الأوقاف سندعم الدعوة والأئمة والخطباء

محافظ كفرالشيخ يهنئ
محافظ كفرالشيخ يهنئ وكيل وزارة الأوقاف الجديد
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استقبل ، اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، الشيخ معين رمضان يونس، وكيل وزارة الأوقاف الجديد، بمكتبه بديوان عام المحافظة، مقدمًا له التهنئة بمناسبة تولي مهام عمله، خلفاً للشيخ عطا بسيوني ،  وذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، واللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور عبد القادر سليم، مدير عام الدعوة بأوقاف كفرالشيخ.

أكد محافظ كفرالشيخ أن دور الأوقاف لا يقتصر فحسب على الجانب الدعوي ونشر تعاليم الدين السمحة والمفاهيم الصحيحة ومواجهة الأفكار المغلوطة، وإنما يمتد دور الأوقاف أيضاً إلى الدور التنموي، لاسيما في جوانب بناء الشخصية المصرية المتكاملة ورفع درجة الوعي لدى المواطن في القضايا المختلفة والمبادرات الرئاسية التي تستهدف كافة جوانب حياة المواطنين.

ومن جانبه أكد وكيل وزارة الأوقاف الجديد؛ أنه سيبذل قصارى جهده لتكون المديرية بإمكاناتها الفكرية والدعوية عنصراً أساسياً ضمن خطة المحافظة التنموية، ومشيرًا إلى خدمة بيوت الله وضيوف الرحمن ودعم كافة الأئمة والخطباء في المحافظة في القيام بعملهم ومسؤوليتهم الدينية والاجتماعية.

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محافظ كفرالشيخ يهنئ وكيل وزارة الأوقاف الجديد مديرية أوقاف كفر الشيخ اللواء علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ الشيخ معين رمضان يونس وكيل وزارة الأوقاف بكفرالشيخ محافظة كفر الشيخ