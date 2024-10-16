الرئيس الأمريكي يعلن عن حزمة مساعدات عسكرية إضافية لكييف بـ 425 مليون دولار

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم /الأربعاء/ عن حزمة مساعدات عسكرية إضافية لكييف بقيمة 425 مليون دولار، وذلك خلال اتصال مع الرئيس فولوديمير زيلينسكي، قبل اجتماع في برلين مع قادة أوروبيين؛ لبحث الحرب في أوكرانيا.

وذكر البيت الأبيض - في بيان اليوم - أن حزمة المساعدات تشمل تعزيز قدرات الدفاع الجوي الأوكرانية بالإضافة لذخائر جو-أرض ومركبات مدرعة.

وأضاف البيان أن الولايات المتحدة ستزود أوكرانيا في الأشهر المقبلة بقدرات إضافية تشمل صواريخ دفاع جوي اعتراضية وأنظمة دفاع جوي تكتيكية وأنظمة مدفعية إضافية وكميات كبيرة من الذخيرة ومئات من ناقلات الجنود المدرعة.

وأطلع زيلينسكي - خلال الاتصال - بايدن على "خطة النصر" في الحرب على روسيا، حيث اتفق الجانبان على إجراء مشاورات إضافية حول الخطوات المقبلة.

ومن المقرر أن يستضيف بايدن اجتماعا افتراضيا لمجموعة الاتصال الدفاعية لأوكرانيا في نوفمبر 2024، حيث سينسق القادة مع الشركاء الدوليين بشأن المساعدة الإضافية لأوكرانيا.