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الخميس 17 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

سيدات يد الأهلي يتأهل لنصف نهائي بطولة إفريقيا

جانب من المباراة
جانب من المباراة
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تأهل الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي  الأهلي إلى نصف نهائي بطولة إفريقيا للأندية، التي تقام بالمغرب بعد الفوز على بريميرو دو أوجوستو الأنجولي بنتيجة 26-20 في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم‎.‎

‏‎‏‎وقدم الفريق أداءً قويًّا في الشوط الأول ونجح في التفوق بنتيجة 11-8.

‏‎وفي الشوط الثاني واصل الأهلي تفوقه وسيطرته بفضل الدفاع القوي والسرعة في الهجوم والالتزام بتوجيهات المدير الفني، لينهي الشوط الثاني والمباراة بنتيجة 26-20 ويتأهل ‏الفريق إلى نصف النهائي.

‏‎‏‎ومن المقرر أن يواجه الأهلي نظيره بترو أتلتيكو الأنجولي يوم الجمعة، ضمن منافسات نصف نهائي بطولة إفريقيا‎.‎

‏‎وتضم قائمة سيدات يد الأهلي:‏‎ ‎نصرة عيد- شهد الشواربي- منة الله سيد- فرح الشاذلي- أمينة هشام- فرح حازم- تقى كامل- رنا راضي- سمارا ڤييرا- ڤييرا ‏نجونجا- رحمة محمد- ملك أحمد- روان سعيد- إسراء السيد- جهاد وائل- نوال خليل- آلاء صابر- ليلى حماد- كنزي حاتم.‏

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