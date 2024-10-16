ads
الخميس 17 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

النجم تامر عاشور يحيي حفلا إضافيّا في مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الـ 32

بعد نفاذ تذاكر حفله الاول

تامر عاشور
تامر عاشور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة قررت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد رئيس المهرجان والدكتور خالد داغر  مدير  مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية في دورته الـ٣٢، نظرا للإقبال الجماهيري الواسع الذي شهده حفل النجم الكبير تامر عاشور  يوم الجمعة ١٨ أكتوبر على مسرح النافورة  ونفاد جميع التذاكر في وقت قياسي، إضافة ليلة غنائية جديدة للنجم المحبوب تامر عاشور  يوم السبت ١٩ أكتوبر على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية. 
تأتي هذه الليلة الإضافية ليتواصل لقاء تامر عاشور مع جمهوره الوفي وعشاق الطرب الأصيل، في أجواء فنية مميزة تحتفي بالإبداع الموسيقي العربي، ليؤكد المهرجان مرة أخرى مكانته كأحد أبرز المنابر الموسيقية في العالم العربي.

أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هن بدار الأوبرا المصرية مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية في دورته الـ٣٢ الدكتور خالد داغر الدكتورة لمياء زايد المطرب تامر عاشور