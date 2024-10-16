وزير الثقافة يصل إلى الشارقة للمشاركة في مؤتمر الذكاء الاصطناعي واللغويات

وصل الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة ، إلى إمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، للمشاركة في فعاليات مؤتمر الشارقة الدولي للذكاء الاصطناعي واللغويات الذي ينعقد خلال الفترة من 17 إلى 18 أكتوبر الجاري، بالجامعة الأمريكية بالشارقة، تحت رعاية الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبحضور الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة الجامعة الأمريكية في الشارقة، بالتعاون مع مركز باحثي الإمارات للبحوث والدراسات التابع لمؤسسة الإمارات للعلوم والبحوث.

ويشارك وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو في الجلسة الوزارية التي تناقش الاستراتيجية الحكومية للذكاء اللغوي والثقافة، وذلك بمشاركة معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة الإماراتي.

وخلال اليوم الثاني للمؤتمر، يشارك وزير الثقافة في جلسة "تعزيز البحث اللغوي من خلال الدعم والتعاون وتبادل الخبرات بين العقل البشري والذكاء الاصطناعي"وتضم هذه الجلسة نخبة من الخبراء والمختصين، من بينهم: الدكتور عبد العزيز المسلم، رئيس معهد الشارقة للتراث، وعيسى الحمادي، مدير عام مركز جامعة الدول العربية للتربية لدول الخليج، ومسعود إدريس، أستاذ التاريخ والحضارة الإسلامية بجامعة الشارقة.

يستضيف المؤتمر أكثر من 50 متحدثًا بارزًا في مجالات التعليم والبحث العلمي والثقافة والتكنولوجيا، وقادة في مختلف القطاعات. وسيتضمن المؤتمر أكثر من 12 جلسة رئيسية ومناقشات حول مواضيع متنوعة، من تأثير الذكاء الاصطناعي على سياسات اللغة الحكومية إلى دوره في الحفاظ على الهوية الثقافية في ظل التطورات الرقمية المتسارعة التي يشهدها العالم.

يهدف المؤتمر إلى مناقشة دور الذكاء الاصطناعي في إعادة تشكيل الدراسات اللغوية والاتصال العالمي، واستكشاف آليات تعزيز التعاون بين العقل البشري والذكاء الاصطناعي في مجال البحث اللغوي.