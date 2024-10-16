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الخميس 17 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

النيابة العامة تأمر بإحالة سائق حافلة طريق الجلالة محبوسًا إلى محكمة الجنايات

جانب من الحادث
جانب من الحادث
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أمرت النيابة العامة بإحالة سائق حافلة طريق الجلالة، إلى محكمة الجنايات المختصة لاتهامه بتعاطي جوهر المورفين المخدر، والقتل والإصابة الخطأ، حال قيادته حافلة تحت تأثير ذلك المخدر وبحالة ينجم عنها الخطر.

وأهابت النيابة العامة بمسئولي شركات نقل الأشخاص، والمسئولين عن المؤسسات التعليمية المختلفة إلى وضع أسس واضحة ومنتظمة للكشف الدوري على السائقين ضمانا لعدم تعاطيهم
المواد المخدرة أو المسكرة التي تؤثر على صلاحيتهم للقيادة، وتعرض حياة مستقلي الحافلات التي يقودونها للخطر.

جاء ذلك حرصا من النيابة العامة على تحقيق العدالة الناجزة، وفي خلال ثمان وأربعين ساعة من وقت وقوع الحادث.

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