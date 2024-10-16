خطاب جديد للمديريات التعليمية بشأن صرف مستحقات معلمي الحصة

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المديريات التعليمية للموافقة، إنه بشان الخطاب المرسل سابقا للمديريات التعليمية بشأن الإستعانة بعدد ٥٠ ألف معلم من غير المعينين بوزارة التربية والتعليم الفني على مستوى جميع مديريات التربية والتعليم بالمحافظات وذلك المرحلة التعليم الأساسي بقيمة ٥٠ جنيه للحصة الواحدة بحد أقصى ٢٠ حصة أسبوعيا للمعلم.

ووجهت الوزارة في خطاب جديد اليوم، أنه نظرا لقيام وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بمتابعة ميدانية للمديريات التعليمية لمتابعة حسن سير العملية التعليمية والوقوف علي العجز الفعلي للمعلمين.

فقد تبين أن العدد السابق إرساله لسيادتكم لا يكفي لسد العجز بهيئات التدريس بالمديرية طرفكم.

وبناء على ما سبق نرجو التكرم بإتخاذ إجراءات صرف مستحقات المستعان بهم لسد العجز في هيئات التدريس خارج التربية والتعليم - المعلمين بالمعاش طبقا للبيانات الواردة من المديرية طرفكم والمعتمدة وذلك في حدود المبالغ المرسلة بالفاكس بتاريخ ۲۰۲٤/۱۰/۱۲ عن الفترة من ٢٠٢٤/٩/٢١ حتى ٢٠٢٤/١٠/٩ ىاساس ٥٠ جنيه للحصة الواحدة وبدون حد اقصي لعدد الحصص حتى يتسنى للمديرية تسوية المبلغ في الوقت المحدد لذلك.