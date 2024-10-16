برنامج وتشهير عبر السوشيال.. هالة صدقي ومساعدتها| التفاصيل الكاملة

استمعت نيابة حوادث جنوب الجيزة إلى أقوال الفنانة هالة صدقي بشأن بلاغها ضد مساعدتها السابقة، بتهمة التهديد والابتزاز والتشهير على مواقع التواصل الاجتماعي.

تفاصيل الواقعة

تقدمت الفنانة هالة صدقي ببلاغ إلى نيابة حوادث جنوب الجيزة ضد مساعدتها السابقة، تتهمها فيه بالتشهير والابتزاز بسبب نزاع مالي، وأفادت صدقي خلال التحقيقات أن المساعدة، التي عملت معها لأقل من عشر سنوات، استغلت علاقتها بها للضغط عليها، وتهديدها بفضح تفاصيل خاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

الشهادات المقدمة

قدم محامي الفنانة هالة صدقي، قائمة بأسماء شهود العيان الذين شهدوا بصحة ادعاءات الفنانة، كما قدم فلاشة تحتوي على مقاطع فيديو منشورة عبر منصات التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظ تشهير وسب وقذف ضد موكلته، وطلب المحامي تحريات مباحث تكنولوجيا المعلومات لتوثيق الجرائم الإلكترونية المتعلقة بالواقعة، بالإضافة إلى توثيق التعليقات تحت تلك المنشورات الكاذبة.

الخلاف المالي

أوضحت صدقي أنها شاركت في برنامج تلفزيوني يتضمن منح مبلغ مالي كجائزة لضيوف البرنامج، وأشارت إلى أن مساعدتها لعبت دوراً تمثيلياً في إحدى حلقات البرنامج، حيث اتفقت مسبقاً مع فريق العمل على أن المبلغ المعروض في الحلقة ليس حقيقياً.

ومع ذلك، طالبت المساعدة بمبلغ 820 ألف جنيه مصري، وهو ما يعادل 100 ألف ريال سعودي، بحجة أن أهلها وجيرانها اعتقدوا أنها تملك أموالاً كثيرة بعد ظهورها في البرنامج، وبالفعل، استجابت صدقي لدفع هذا المبلغ، إلا أن سلوك المساعدة تغير بعدها، مما أدى إلى انتهاء العلاقة بينهما.

تهديد وتشهير

أضافت الفنانة هالة صدقي خلال التحقيقات أن المساعدة السابقة حاولت العودة للعمل من خلال وساطات، إلا أن صدقي رفضت ذلك، وفي المقابل، لجأت المساعدة إلى التهديد بالتشهير بالفنانة عبر وسائل الإعلام، وذلك بعد فشل محاولات الوساطة، نفذت المساعدة تهديدها وقامت بتشويه سمعة الفنانة على منصات التواصل الاجتماعي.

وتنتظر النيابة استكمال تحريات مباحث تكنولوجيا المعلومات وتقديم الأدلة الإلكترونية المتعلقة بالبلاغ.