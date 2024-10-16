ريال مدريد عن اتهام مبابي بقضية اغتصاب: أكبر كذبة في تاريخ الرياضة

اندلعت أزمة كبرى هزت ملاعب كرة القدم العالمية، حيث تورط النجم الفرنسي كيليان مبابي، نجم نادي ريال مدريد، في قضية اغتصاب مزعومة في السويد.

ورغم ذلك، أعلن نادي ريال مدريد دعمه الكامل للاعبه مبابي، ووصف الاتهامات الموجهة إليه بأنها «أكبر كذبة في تاريخ الرياضة».

وكشفت صحيفة «ريليفو» الإسبانية، عن رد فعل إدارة ريال مدريد تجاه اتهام مبابي في قضية اغتصاب فتاة في السويد، إذ أكدت أن الملكي يقف إلى جانب مبابي في هذه المحنة.

تفاصيل قضية مبابي

وأشار مصدر موثوق داخل النادي للصحيفة الإسبانية، إلى أن هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة، ووصفها بأنها محاولة لتشويه سمعة مبابي.

ولم يقتصر رد فعل ريال مدريد على الدعم اللفظي، بل نشر النادي مقطع فيديو للمهاجم الفرنسي خلال تدريبات الميرينجي، استعدادًا لخوض مواجهة سيلتا فيجو السبت في الدوري الإسباني.

ومن المتوقع، أن يكون مبابي متاحًا في هذه المباراة، وذلك بعد تعافيه من الانزعاج العضلي في فخذه الأيسر الذي أبعده عن الملاعب وغاب عن مباراتي فرنسا خلال التوقف الدولي الأخيرة.

من جانبها، أكدت محامية مبابي، ماري أليكس كانو برنارد، أن موكلها "صدم" من هذه الاتهامات، ووصفها بأنها "تشهير" لا أساس له من الصحة.

وأضافت أن مبابي قرر مواصلة التدريبات مع الفريق والتركيز على مستقبله الكروي، مؤكدة أنه سيتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة للدفاع عن نفسه.

وتأتي هذه الاتهامات في وقت حرج بالنسبة لكيليان مبابي، بعدما انتقل مؤخرًا إلى ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي.