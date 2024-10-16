الصين تؤكد استعدادها للعمل مع الجميع على حظر وتدمير جميع الأسلحة النووية في العالم

أكدت الصين، استعدادها للعمل مع جميع الأطراف لمواصلة بذل الجهود لحظر وتدمير الأسلحة النووية بشكل كامل وشامل في العالم.

وأعربت ماو نينج المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية - في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الصينية، اليوم الأربعاء - عن استعداد بلادها للعمل من أجل تحقيق الهدف المتمثل في إيجاد عالم خال من الأسلحة النووية، قائلة إن "التاريخ والواقع أثبتا أن سياسة عدم البدء باستخدام الأسلحة النووية تساعد في تعزيز الثقة الاستراتيجية، وتعزيز عملية نزع السلاح النووي، والحد من المخاطر الاستراتيجية بشكل فعال في العالم".

وأشارت إلى أنه على مدار الـ60 عاما الماضية، أصبحت سياسة عدم البدء باستخدام الأسلحة النووية توافقا مهما وأولوية بشكل متزايد في مجال السيطرة الدولية على الأسلحة، مضيفة أن الصين قدمت خلال العام الحالي ورقة عمل بشأن مبادرة عدم البدء باستخدام الأسلحة النووية إلى الدورة الثانية للجنة التحضيرية للمؤتمر الاستعراضي الـ11 للأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

وكانت الصين قد فجرت في 16 أكتوبر 1964 بنجاح قنبلتها الذرية الأولى، وأعلنت في اليوم نفسه أنها ستتبع سياسة عدم البدء باستخدام الأسلحة النووية في أي وقت وتحت أي ظروف.