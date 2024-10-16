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الأربعاء 16 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

وزيرة الشؤون الخارجية الفلسطينية تؤكد أهمية الوقف الفوري للإبادة الجماعية في قطاع غزة

وزيرة شؤون وزارة
وزيرة شؤون وزارة الخارجية الفلسطينية فارسين شاهين
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أكدت وزيرة الدولة لشؤون وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية فارسين شاهين، أهمية الوقف الفوري للإبادة الجماعية التي يتعرض لها أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

جاء ذلك وفق وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) خلال لقاء الوزيرة فارسين شاهين، اليوم /الأربعاء/، في العاصمة الرومانية بوخارست، مع تيتوس كورلاتيان رئيس لجنة العلاقات الدولية في مجلس الشيوخ بالبرلمان الروماني.

وأكدت الوزيرة الفلسطينية، أهمية الضغط على دولة الاحتلال الإسرائيلي لاحترام القوانين الدولية والقانون الدولي الإنساني.

ومن جهته، أكد كورلاتيان موقف رومانيا الثابت تجاه القضية الفلسطينية، وحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم على أساس الشرعية الدولية وحق تقرير المصير.

فارسين شاهين الشعب الفلسطيني غزة بوخارست