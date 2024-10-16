خبير: خيبات الأمل تلاحق "نتنياهو".. والسلام يجلب الاستقرار وليس الحرب

قال الدكتور طارق البرديسي، خبير العلاقات الدولية، إنه بعد مرور عام من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر عام 2023 يتصور البعض أنه الآن يتم رسم ملامح خريطة جديدة ومعادلات أمنية جديدة لم تكن موجودة، مضيفًا: «لكن عند تدقيق النظر نشاهد أننا نتسرع في حكمنا على الأشياء وننسى دروس التاريخ بأنها تنبئنا أن كل القوة المفرطة التي تستخدمها إسرائيل لن تجلب استقرارًا لها في النهاية».

وأضاف « البرديسي»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن الذي يحقق الأمن والاستقرار هو السلام وليس الحرب واستخدام القوة المفرطة وليس المجازر والشراهة والرغبة في قضم مزيد من الأراضي والتوسع على الأراضي الفلسطينية، وانتهاك كل الأعراف الدولية والقانون الدولي العام.

وتابع: «رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو يتصور أنه انتصر ولكن خيبة الأمل والفشل تلاحقه، وأن المقاومة الفلسطينية لن تموت»، مشيرًا إلى أنه في ظل التكنولوجيا التي تعيشها إسرائيل استطاعت مسيرات من المقاومة أن تفلت من كل منظومات الدفاع الجوي متغلبة على القبة الحديدية وعلى مقلاع داوود، ووصلت إلى أهدافها في تل أبيب.