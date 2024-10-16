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الأربعاء 16 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

البحرية الأمريكية تبحث عن طاقم مقاتلة عقب تحطمها في ولاية واشنطن أثناء تدريب

البحرية الأمريكية
البحرية الأمريكية
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أعلنت المحطة الجوية البحرية في جزيرة ويدبي، التابعة لقوات البحرية الأمريكية أن البحرية تجري عمليات بحث، اليوم /الأربعاء/، عن طيارين فقدا بعد تحطم طائرتهما المقاتلة أثناء رحلة تدريب روتينية.

وذكرت قناة الحرة الأمريكية أن الطائرة من طراز "إي أيه-18جي جراولر"، وهي تابعة لسرب الهجوم الإلكتروني تحطمت شرق جبل رينييه.

وانطلقت فرق البحث، والتي تشمل مروحية طراز "إم-إتش 60 إس" من البحرية الأمريكية، من المحطة الجوية البحرية فى جزيره ويدبى، من أجل تحديد مكان الطاقم وفحص موقع تحطم الطائرة.

حتى صباح الأربعاء، (بالتوقيت المحلي)، لا يزال طاقم الطائرة في عداد المفقودين، والحادث قيد التحقيق.

ولا يعرف المسؤولون في البحرية ما إذا كان الطياران قد تمكنا من القفز بالمظلة قبل حصول التحطم.

وتحتوي الطائرة على أجهزة حرب إلكترونية متطورة، ومعظم أسرابها متمركزة في قاعدة ويدبي، بينما يوجد سرب واحد في محطة طيران تابعة لمشاة البحرية الأمريكية في اليابان.

البحرية الأمريكية اليابان