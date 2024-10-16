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الأربعاء 16 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تأييد السجن المشدد لرئيس حي السلام السابق بتهمة الرشوة

أرشيفيه
أرشيفيه
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قضت محكمة مستأنف جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية برفض الاستئناف المقدم من رئيس حي السلام ثان ومهندس تنظيم، على خلفية اتهامهما في قضية فساد، وتلقيهما رشوة مقابل التجاوز عن مخالفات بناء، وأيدت الحكم بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات.

هيئة المحكمة 

وجاء الحكم برئاسة المستشار محمد رأفت، بعضوية المستشارين هشام طلعت نصيف وأيمن عبدالله المنوفي، وأمانة سر رجب شعبان وأحمد عبدالرازق.

قبول رشوة


وقد أحالت جهات التحقيق المختصة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية بعد تورطهما في قبول رشوة مقابل الامتناع عن تنفيذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن مخالفات بناء.

المتهمون وتهمهم

المتهم الأول هو "ص. ع. ع." (56 عامًا)، رئيس حي السلام ثان، والمتهم الثاني هو "إ. أ. ع." (33 عامًا)، مهندس تنظيم، تم توجيه تهمتهما بناءً على الأدلة التي أظهرت أنهما استغلا منصبهما كموظفين عموميين وطلبا رشوة مالية مقابل الإخلال بواجباتهما الوظيفية.

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