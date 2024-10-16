توقعات بسقوط أمطار واضطراب في الملاحة البحرية على شواطئ الإسكندرية

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية منذ قليل على صفحتها الرسمية على موقع فيس بوك، وجود فرصة لسقوط الأمطار غدًا الخميس 16 أكتوبر.

وأكدت أنه من المتوقع أن تتساقط الأمطار على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري تكون خفيفة الشدة قد تكون متوسطة وتمتد خفيفة الي جنوب الوجه البحري.

ويسود طقس مائل للحرارة نهارا مائل للبرودة في آخره الليل ومن المتوقع أن تسجل درجة الحرارة علي القاهرة 29 درجة

وتنشط الرياح الشمالية علي مسطح البحر المتوسط تبلغ سرعتها من 40 الي 60 كم /س تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية وترتفع الامواج من 2.5 الي 3.5 متر.