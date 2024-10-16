نصر أبو الحسن: الإسماعيلي تكتمل قوته بعودة أبو جريشة وسليمان لإدارة الكرة بالنادي

أعرب المهندس نصر أبو الحسن، رئيس النادي الإسماعيلي، عن ارتياحه باستقرار فريق الكرة الأول بالنادي حاليا، موضحا أن الأمور ستصبح أكثر استقرارا بعودة الثنائي علي أبوجريشة، وعماد سليمان للإطار الفني للفريق مرة أخرى.

وقال أبو الحسن في تصريحات صحفية: الفريق يسير بخطى ثابتة تحت الإدارة الفنية الحالية بقيادة حمد إبراهيم، والأمور ستصبح أكثر استقرارا بعودة كابتن علي أبو جريشة وكابتن عماد سليمان، لإدارة أمور الكرة داخل النادي".

وأضاف رئيس الإسماعيلي أنه يثق في قدرة الفريق على تقديم كل ما لديه لاستعادة مكانة الإسماعيلي مرة أخرى، وسنعمل على توفير كافة سبل الراحة للفريق لتحقيق طموحات كل من يعشق الدراويش".

وأتم: على الجميع دعم الفريق والالتفاف حوله خلال تلك المرحلة خاصة وأننا نسير على الطريق الصحيح لاستعادة أمجاد الإسماعيلي مرة أخرى".

قائمة الإسماعيلي في معسكر قطر

قرر حمد إبراهيم المدير الفني لفريق الإسماعيلي، ضم كل اللاعبين لمعسكر الفريق في قطر، الذي تتخلله عدة مباريات ودية استعدادا لانطلاق بطولة الدوري الممتاز نهاية الشهر الجاري.

وضمت قائمة الإسماعيلي كلا من:

حراسة المرمى: أحمد عادل عبدالمنعم وكمال السيد وعبدالله جمال

الدفاع: محمد عمار ومحمد نصر وحاتم سكر

عبدالله محمد وعبد الكريم مصطفى وأحمد أيمن

الوسط: محمد بيومى وعماد حمدى ومحمد عبدالسميع ومروان حمدى ومحمد حسن وعبد الرحمن الدح ونادر فرج وعلى الملوانى والسيد ربيع ومحمد خطارى وعمر القط وإبراهيم عبد العال ومحمود اوتاكا وعبدالله السعيد وعبدالرحمن كتكوت

ومحمد إيهاب ومحمد بحيرى وعمرو سعيد.

الهجوم: خالدالنبريص وحسن صابر وموزيس ومحمد زيدان.