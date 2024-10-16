فرنسا تمنع إقامة أي جناح لإسرائيل في معرض "يورونافال" العسكري

قررت فرنسا، عدم السماح للشركات الإسرائيلية بإقامة أجنحة خاصة بها في معرض يورونافال - Euronaval، وهو أحد أكبر المعارض المخصص لتقنيات الدفاع البحري والمقرر عقده خلال الفترة من 4 إلى 7 نوفمبر القادم في شمال باريس.

وأعلن منظمو "يورونافال"، أن المعرض المخصص للدفاع البحرى لن يستضيف أي أجنحة أو معدات إسرائيلية، خلال دورته المقبلة في شمال باريس، بطلب من الحكومة الفرنسية.

وأوضحوا أن "الحكومة الفرنسية أبلغت أمس /الثلاثاء/ "يورونافال" بقرارها بالموافقة على مشاركة وفود إسرائيلية في معرض يورونافال 2024، من دون أجنحة أو عرض للمعدات"، مشيرين إلى "أن القرار يتعلق بسبع شركات إسرائيلية".

يأتي هذا القرار الجديد في ظل توترات سياسية بين فرنسا وإسرائيل، خاصة في الأيام الأخيرة بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في الوقت الذي تواصل فيه إسرائيل عملياتها في غزة ولبنان.

وتدعو باريس إلى وقف إطلاق النار في كل من غزة ولبنان، وتدين القصف الإسرائيلي في كلتا الحالتين، وكذلك إطلاق النار الإسرائيلي الذي اعتبرته "متعمدا" ضد مواقع لقوات حفظ السلام التابعة لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل).

والمعرض الذي يقام في دورته الـ 29 ينتظر مشاركة نحو 500 شركة وحضور اكثر من 22 ألف زائر، خلال الفترة من 4 إلى 7 نوفمبر، في مركز باريس "نور فيلبينت" للمعارض.