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الأربعاء 16 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

السجن المشدد 5 سنوات لعامل بتهمة دهس شاب في أوسيم

أرشيفيه
أرشيفيه
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أصدرت الدائرة "16" جنايات أوسيم، اليوم الأربعاء، حكمًا غيابيًا بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات بحق المتهم "ا.م"، العامل، على خلفية اتهامه بدهس شاب بسيارة والتعدي عليه بالضرب، مما أدى إلى إحداث عاهة مستديمة لدى المجني عليه.

 تحقيقات النيابة

كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 12666 لسنة 2024 جنايات مركز أوسيم أن المتهم "ا.م"، الهارب منذ الحادث، قد اعتدى على المجني عليه "محمود ا" عمدًا، بعد أن دهسه بسيارته وتسبب في إصابة خطيرة بقدمه اليسرى، قبل أن يكمل اعتداءه عليه بالضرب.

تقرير الطب الشرعي 

أوضح تقرير الطب الشرعي أن المجني عليه يعاني من عاهة مستديمة تشمل فقدان تام لحركة أصابع قدمه اليسرى وكاحله، ما يجعل قدرته على تحمل وزن الجسم على قدمه المصابة مستحيلة، وتقدر نسبة العجز بـ 20% وفقًا لما ورد في التحقيقات.

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