"ارسم لون" ضمن مبادرة "بداية جديدة" برأس البر في دمياط

شهدت مدينة رأس البر في دمياط اليوم الأربعاء فاعليات المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية " بداية جديدة لبناء الإنسان " والتي تم تنفيذها بنادي رأس البر الرياضي، تضمنت مشاركة مديرية الشئون الصحية بفريق المبادرات المتنقل لتقديم خدمات المبكر عن الأمراض السرطانية والاعتلال الكلوي و الامراض المزمنة، وعقد لقاءات توعوية حول أهمية عمل الفحص الذاتي للثدى والمتابعة الدورية ووسائل تنظيم الأسرة طويلة المدى، بالإضافة لمشاركة الوحدة المتنقلة لتنظيم الأسرة.

كما أطلقت مديرية التربية والتعليم عدد من الأنشطة جاءت بحضور عدد من الطلاب من مدارس المدينة ونظمت ندوة عن الموهبة ودورها في بناء الشخصية ومجالاتها المختلفة ، وقدم عدد من الطلاب عدة مواهب على هامش الندوة ، كما شملت الفاعليات مشاركة المجلس القومي للمرأة ووحدة تكافؤ الفرص ووحدة حماية الطفل بديوان عام المحافظة بندوة بعنوان "مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان وأهم محاورها" ، وأطلقت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ندوة توعوية عن "أهمية الحفاظ على مياه الشرب وتأثير المشاركة الفعالة للفرد في استدامة الحقوق المائية للمجتمع" وشارك بالندوة ممثلين عن الشركة القابضة لمياه الشرب ، مع تواجد سيارة الخدمات المتنقلة التابعة للشركة

هذا إلى جانب مشاركة مديرية الطب البيطري بندوة بعنوان "استراتيجية مصر ٢٠٣٠ ومبادرة مصر خالية من السعار ودور مديرية الطب البيطري فى التعامل مع ظاهرة الكلاب الضالة ، و أهمية الذبح داخل المجازر فى الوقاية من مرض البروسيلا، بالإضافة لتواجد سيارة الخدمات التابعة للمديرية على هامش المدوات ، وشملت الفاعليات فترة حرة للوعظ والإرشاد مقدمة من الأزهر الشريف للحديث مع الشباب حول أهم الموضوعات والقضايا التي تهمهم وكيفية التعامل مع التحديات التي قد تواجههم ، وقدمت الهيئة المصرية للإسعاف ندوة توعوية للحضور عن الإسعاف الأولية وكيفية تطبيقها ومدى تأثيرها في إنقاذ حياة إنسان

كما شارك جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بندوة توعوية للتعريف بأهم الخدمات التي يقدمها الجهاز وكيفية الحصول عليها والاستفادة منها بالحياة العملية، وأطلقت مديرية الأوقاف ندوة توعوية للشباب عن السلوكيات السلبية المتعلقة باستخدام الدراجات البخارية مؤخرًا ووجهت لهم عدة نصائح لحمايتهم والحفاظ على سلامتهم ،كما شاركت مديرية العمل بندوة عن مفهوم السلامة وأساسيات الصحة المهنية

علاوة على مشاركة مديرية التضامن الاجتماعي بعدة فاعليات تضمنت ندوة بعنوان "لا أمية مع تكافل" وشرح لبرنامج "فرصة" ، واطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان ندوة للتوعية بمخاطر الإدمان وطرق وأماكن العلاج وكيفية الوقاية منها وأهمية دور الأسرة لحماية أولادهم بتجنبهم التربية الخاطئة والحرص على التواصل الفعال معهم ، والتنويه عن آلية عمل الصندوق والخط الساخن ١٦٠٢٣، بالإضافة لعمل لقاءات حرة مع الأطفال والشباب والأسر وتنفيذ عدد من الأنشطة ورفع الوعي لدي الاطفال اتجنب أصدقاء السوء بلعبة السلم والدخان وقصة أنت البطل وارسم ولون وفكر ،و شارك بحضور الندوات طلاب من الجامعة العمالية برأس البر ومعهد رأس البر العالي للدراسات النوعية ومعهد رأس البر العالي لإدارة والحاسب الآلي ومشاركي مبادرة "بنكمل بعض" التابعة للوحدة المحلية لمدينة رأس البر



وعقدت هيئة تعليم الكبار على هامش الفعاليات اختبارات محو أمية واستكتاب دارسين للعمال التابعين للوحدة المحلية لمدينة رأس البر في إطار مبادرة الوحدة "علم وأتعلم" ، وشاركت مكتبة مصر العامة بعدد من الفعاليات المقدمة عن طريق المكتبة المتنقلة شملت اطلاع داخلي وتلوين ، كما شارك فريق البنك الأخضر بالوحدة المحلية لمدينة رأس البر بلقاءات توعوية على مدار اليوم للتعريف بأهمية النباتات والأشجار في الحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية وكيفية التعامل الصحيح مع النباتات، ونظمت مديرية الثقافة فعالية فنية بفرقة الآلات الشعبية حضرها نزلاء دار المسنين وجمعية كفالة اليتيم برأس البر ، وشارك بنك الإسكان والتعمير بندوة تعريفية عن خدمات البنك وكيفية الاستفادة منها

وشاركت مديرية الشباب والرياضة باستضافة الفاعليات بنادي رأس البر الرياضي، حيث أقيمت عدد من الأنشطة الرياضية والمباريات على هامش فاعليات اليوم، بالإضافة لإستضافة الأطفال الأيتام بمنطقة الألعاب ، كما شاركت سيارة المركز التكنولوجي المتنقلة بالتنسيق مع المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين التابع للوحدة المحلية لمدينة رأس البر بالتواجد ضمن فعاليات اليوم لتقديم الخدمات واستقبال طلبات المواطنين .