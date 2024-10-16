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الأربعاء 16 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

مندوب الجزائر لدى الأمم المتحدة: الأزمة الإنسانية شمال غزة وصلت إلى مستويات كارثية

مندوب الجزائر الدائم
مندوب الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع
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قال مندوب الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع إن الأزمة الإنسانية شمال قطاع غزة وصلت إلى مستويات كارثية.

وقال مندوب الجزائر - في كلمة القاها، اليوم /الأربعاء/، خلال اجتماع طارئ حول الوضع في غزة - "إن عقد هذه الجلسة من جديد جاء بسبب تفاقم الأزمة الإنسانية في الجزء الشمالي لقطاع غزة ووصولها إلى مستويات كارثية".

وأكد أن سلطات الاحتلال لا تتجاهل القانون الدولي وحسب بل تنتهك أساس الحس الإنساني لأكثر من عام، لافتا إلى أن "الشعب الفلسطيني في غزة واجه معاناة لا يمكن تخيلها، ويبدو أن الدافع السادي لمن هو مسؤول ضمن السلطات الإسرائيلية لا يعرف أي حدود فيما يتعلق بمعاقبة المدنيين الفلسطينيين".

وشدد إلى أن تجويع المدنيين وحرمانهم من المواد الأساسية للنجاة كأداة من أدوات الحرب، ممنوع بموجب القانون الدولي.

ونبه إلى أن إسرائيل تتبع سياسة تجويع متعمدة للشعب الفلسطيني، متسائلًا: "كيف يمكن أن نضمن وصول الشاحنات التي تنقل اللقاح، ولكن لا نضمن وصول الشاحنات التي تحمل المواد الغذائية الأساسية؟".

وأشار مندوب الجزائر إلى أن الأسبوع الماضي شهد السماح بدخول 6 شاحنات فقط إلى غزة في اليوم الواحد، وهو "رقم سخيف" نظرا لحجم الاحتياجات.

وأكد أن إسرائيل "لا تنصت لأي جهة، وقد حان الوقت للتحرك الحاسم لأن حياة المدنيين الفلسطينيين على المحك".

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